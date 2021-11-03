Макрон поблагодарил Меркель за сохранение единства Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность врио канцлера Германии Ангеле Меркель в речи по случаю награждения немецкого политика Большим крестом Ордена Почётного легиона. Глава Пятой республики отметил, что Меркель его многому научила, и, «несмотря на все потрясения», содействовала сохранению единства Европы, сообщает РИА Новости.

Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты так многому меня научила... Спасибо, дорогая Ангела, за всё, что ты сделала для нашей Европы, — подчеркнул Макрон.

Он 3 ноября вручил Меркель одну из главных наград Франции, до этого с почестями приняв врио канцлера во французском винодельческом регионе Бургундия. Меркель последний раз приехала во Францию в качестве немецкого канцлера.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель рассказала о планах после ухода из большой политики. Она хочет больше путешествовать и читать. По её словам, во время пребывания на посту канцлера ей не хватало многих обычных вещей, теперь хочется просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдёт ничего судьбоносного.