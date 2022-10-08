Макрон ответил Байдену на заявление о ядерной угрозе Макрон призвал Байдена к осторожности после слов о ядерной угрозе

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон критически прокомментировал заявления американского коллеги Джо Байдена о том, что мир стоит на пороге ядерной войны, пишет Daily Mail. Во время того, как лидера Франции спросили о высказываниях президента Соединенных Штатов, Макрон отнесся к ним с опасением.

Я всегда отказывался участвовать в политических выдумках, особенно когда речь идет о ядерном оружии. В этом вопросе мы должны быть очень осторожны, — процитировали в издании Макрона.

Ранее Байден заявил, что мир впервые сталкивается с реальной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. Возможность становится более вероятной, если ситуация будет развиваться так, как она развивается в настоящий момент, отметил глава США. По словам Байдена, он «достаточно хорошо» знает российского президента и убежден в том, что лидер РФ «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия в реальном времени».

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что утверждения стран Запада о том, что Россия угрожает применением ядерного оружия, являются очередным фейком. Она подчеркнула, что у РФ никогда не было планов грозить кому-либо таким оружием.