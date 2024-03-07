Макрон отправит в Кишинев миссию по обороне Макрон: Франция откроет в Кишиневе постоянную оборонную миссию

Фото: IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Майя Санду

Франция откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе, заявил президент страны Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду в Париже, которая транслировалась в Twitter (Х). По его словам, миссия появится в Молдавии уже в ближайшие месяцы.

Открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе также позволит более эффективно работать для укрепления нашего сотрудничества в плане обучения, тренировки и совместимости наших вооруженных сил, — сказал Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция все больше втягивается в украинский конфликт. Он отметил, что ответственность за это несет французский лидер. Также он обратил внимание и на разногласия внутри самой Франции, когда президент говорит о возможности отправить войска в Киев, а министр иностранных дел категорически отрицает такую возможность.

Тем временем, европейские дипломаты считают, что правительство Франции затягивает создание фонда военной помощи Украине (UAF), усложняя решение ключевых вопросов. В частности, Париж требует гарантий того, что военная техника для украинской армии будет закупаться исключительно в странах Евросоюза. Создание фонда должно быть согласовано уже в ближайшие дни, общая сумма выделяемой Украине помощи составит примерно €5 млрд.