https://static.news.ru/photo/b9cd6e0e-5c8b-11ea-9440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил своё рабочее расписание для того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом французская пресса сообщила в понедельник, 2 марта.

У президента страны было запланировано несколько поездок на текущую неделю. Французский лидер отменил каждую из них. Он принял данное решение по итогам прошедшего заседания Совета министров и безопасности государства.

В частности, Макрон не сможет присутствовать на организованном Советом представителей еврейских институтов Франции ужине, запланированном на вечер 3 марта. Президент изменил свой график, чтобы сосредоточиться на борьбе с эпидемией, передаёт Le Figaro.

По состоянию на 2 марта 2020 года, более 89000 были заражены коронавирусом, 3044 человека скончались от болезни, а 45074 полностью излечились.

Как ранее писал NEWS.ru, Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию. Об этом 27 февраля заявил президент страны Эммануэль Макрон.