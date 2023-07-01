Макрон отложил поездку в Германию из-за протестов во Франции

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил официальный визит в Германию, который был намечен на 2–4 июля, сообщает канцелярия лидера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Уточняется, что французский глава был вынужден перенести встречу из-аз непрекращающихся массовых протестов в стране.

Президент Франции Макрон созвонился сегодня с президентом Штайнмайером и проинформировал о ситуации в стране. Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию, — говорится в сообщении.

Сам Штайнмайер выразил сожаление по этому поводу и отметил, что понимает Макрона. Он надеется, что насилие на улицах Франции скоро прекратится.

Ранее на фоне беспорядков во Франции Макрон был вынужден экстренно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка. Правоохранители заявили, что юноша отказался выполнять их требования. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде районов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. 1 июля полиция сообщила о 994 задержанных протестующих.