Макрон связал открытие ресторанов с возвращением счастливых дней

2 июня во Франции после связанной с коронавирусом двухмесячной паузы возобновили работу отели, кафе и рестораны. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это событие признаком возвращения «счастливых дней».
Открытие кафе, отелей и ресторанов означает возвращение счастливых дней. Не сомневаюсь, что французы придут туда, чтобы заново обрести эту часть национального духа, культуры и образа жизни, — написал президент в Twitter.
Макрон также пообещал, что государство окажет поддержку этому сектору экономики, оказавшемуся в тяжёлом положении.