Макрон связал открытие ресторанов с возвращением счастливых дней

https://static.news.ru/photo/de7f81be-a4df-11ea-b702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olivier Dion/Global Look Press

2 июня во Франции после связанной с коронавирусом двухмесячной паузы возобновили работу отели, кафе и рестораны. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это событие признаком возвращения «счастливых дней».

Открытие кафе, отелей и ресторанов означает возвращение счастливых дней. Не сомневаюсь, что французы придут туда, чтобы заново обрести эту часть национального духа, культуры и образа жизни, — написал президент в Twitter.

Макрон также пообещал, что государство окажет поддержку этому сектору экономики, оказавшемуся в тяжёлом положении.

La rÃ©ouverture des cafÃ©s, hÃ´tels et restaurants signe le retour des jours heureux ! Nul doute que les FranÃ§ais seront lÃ pour retrouver cette part de lâesprit franÃ§ais, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'Ãtat continuera Ã soutenir ce secteur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2020

За время пандемии во Франции было выявлено около 190 тысяч случаев COVID-19, более 28 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции.

Ранее, как писал NEWS.ru, французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что пандемия коронавируса привела к тяжелейшему экономическому кризису в ЕС.