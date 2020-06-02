Европа

Макрон связал открытие ресторанов с возвращением счастливых дней

17:31, 02 июня 2020
Фото: Olivier Dion/Global Look Press

2 июня во Франции после связанной с коронавирусом двухмесячной паузы возобновили работу отели, кафе и рестораны. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это событие признаком возвращения «счастливых дней».

Открытие кафе, отелей и ресторанов означает возвращение счастливых дней. Не сомневаюсь, что французы придут туда, чтобы заново обрести эту часть национального духа, культуры и образа жизни, — написал президент в Twitter.

Макрон также пообещал, что государство окажет поддержку этому сектору экономики, оказавшемуся в тяжёлом положении.

За время пандемии во Франции было выявлено около 190 тысяч случаев COVID-19, более 28 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции.

Ранее, как писал NEWS.ru, французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что пандемия коронавируса привела к тяжелейшему экономическому кризису в ЕС.

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