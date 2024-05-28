Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия Макрон: поставки Украине дальнобойного оружия не являются эскалацией конфликта

Фото: IMAGIO/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети Х, что поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта. Он также выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории РФ.

Мы не хотим эскалации на Украине… Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией, — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежат утилизации. Снаряды были лишены некоторых компонентов для поддержания в боеспособном состоянии других боеголовок, после чего их восстановили и отдали ВСУ. Ракеты восстановили за три месяца. Работа обошлась в четверть от цены новой ракеты. Кроме того, хранящиеся в «коконах» SCALP в любом случае подлежат утилизации.

Ранее экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтону следует разрешить ВСУ наносить удары по России с помощью дальнобойного оружия. По ее мнению, США и союзники Украины должны оказывать Киеву больше помощи для нанесения ударов по российской территории. Она обратила внимание на обострение ситуации из-за боевых действий под Харьковом.