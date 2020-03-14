https://static.news.ru/photo/27191a3c-66c1-11ea-814d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что не проверялся на коронавирус. По его словам, причин для этого нет.

Политик не имеет никаких симптомов COVID-19, передаёт BFM.

О какой-либо передаче полномочий речи не идёт, — подчеркнул он.

Макрон выразил уверенность, что страна справится с пандемией благодаря ответственному подходу властей и граждан. Кроме того, он поблагодарил медиков.

Вспышка инфекции началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 63 случая заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чрезвычайное положение вводится в Казахстане на месяц из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. При руководителе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.