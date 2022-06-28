Макрон отказался признавать Россию «спонсором терроризма»

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался признавать Россию «спонсором терроризма», комментируя соответствующую просьбу главы Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС со ссылкой на выступление французского лидера в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7. Макрон подчеркнул, что он против подобной методологии и всегда стремился руководствоваться юридическим подходом по таким вопросам.

Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом, — сказал глава Франции.

С 1979 года в список попали незначительное число стран, причём, как отмечалось в американских СМИ, речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в отношении которых ограничены». Это Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Накануне Зеленский заявил, что обратился к США с призывом признать Россию «страной — спонсором терроризма». Он добавил, что такое решение уже одобрено комитетом сената США, юридическое решение по этому вопросу может быть принято Госдепом.