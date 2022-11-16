Макрон предпочел не называть виновных в ракетном инциденте в Польше Макрон: пока невозможно установить ответственных за удары ракет по Польше

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Президент Франции Эммануэль Макрон

В настоящий момент пока невозможно установить ответственных за удары ракет по территории Польши, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки». Он также призвал к осторожности в расследовании, передает РИА Новости.

Сегодня обстоятельства пока не позволяют установить источник запуска этих ракет, поэтому я буду крайне осторожен. Сейчас ведутся первые расследования, начатые США. Необходимо сохранять крайнюю осторожность. Наши службы работают совместно со службами из США и Великобритании в прямой кооперации с Польшей, чтобы прояснить все детали произошедшего, — сказал Макрон

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя падение ракеты в Польше, отметил, что на Западе последовала «истеричная и оголтелая русофобская реакция», не основанная на реальных данных. По его мнению, Варшава могла бы быть более сдержанной, у польских властей были все сведения о том, что упавшая на их территории ракета С-300 не имеет отношения к России.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.