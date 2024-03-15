Макрон опроверг охлаждение отношений с Путиным Макрон: отсутствие диалога с Путиным не связано с личными причинами

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Отсутствие диалога с президентом России Владимиром Путиным не связано с какими-то личными причинами, заявил его французский коллега Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2. В начале украинского конфликта было несколько телефонных разговоров с российским лидером, уточнил он.

Я без сомнений являюсь главой государства, который говорил с ним больше всех. Это не холод, здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным, в этом нет никакого смысла. Это не художественная литература, не роман и не сериал, — подчеркнул Макрон.

Ранее глава республики предупредил, что Франция готова отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Правительство страны при необходимости примет решение, которое не позволит Москве победить, добавил президент. В то же время Париж, по его словам, не ведет войну с РФ или народом государства. Однако долгосрочный мир не будет достигнут при отсутствии суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, напомнил Макрон.

До этого президент Франции заявил, что его коллега из России при встрече не вызывает отторжения и в этом заключается его парадокс. Российский лидер пытался объяснить, что «Украина угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России», уточнил глава республики.