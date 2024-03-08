Макрон оправдался за свои слова об отправке военных на Украину Макрон об отправке войск на Украину: не исключать что-то — не значит делать это

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон объяснил свои слова о возможности отправки военных на Украину, заявив, что «исключать что-то — не значит делать это». С данным заявлением Макрон обратился к журналистам после церемонии в Министерстве юстиции республики, трансляцию вел телеканал BFMTV.

Не исключать что-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться, — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что Франция может отправить на Украину специальную армию для выполнения задач за рубежом — Иностранный легион. По его словам, появление в зоне конфликта европейских союзников вполне вероятно, поскольку ВСУ не смогут удержать фронт без помощи со стороны.

При этом глава внешнеполитического ведомства Франции Стефан Сежурне сказал, что боевые подразделения национальной армии не отправятся в зону конфликта, поскольку французы не собираются «умирать за Украину». С самого начала были оговорены рамки: России мешают победить, но не вступают с ней в войну, уточнил он.