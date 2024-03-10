Макрон впервые отреагировал на слухи о смене пола женой Макрон назвал ложной информацию о смене пола его женой

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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал телеканалу TF1 слухи о том, будто его жена Брижит родилась мужчиной и стала трансгендером. По его словам, это ложная информация и ему жаль, что люди ей верят.

Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди, в конце концов, верят им и беспокоят вас, даже ваших близких, — сказал Макрон.

В январе сообщалось, что обладательницей короны конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль. Второе место заняла участница из Венесуэлы Манду Дудамель, третье — девушка из Доминиканской Республики Андреина Мартинез.

Ранее военкор Александр Коц в своем Telegram-канале назвал бывшего официального представителя сил территориальной обороны ВСУ, трансгендера Сару Эштон-Чирилло одним из символов украинской государственности. По его мнению, высказывания экс-спикера в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, могли бы затмить скандал с выступлением эсэсовца в канадском парламенте, если бы только речь шла не о русских.

Эштон-Чирило назвала русских «людьми, которые хотят быть рабами и чтобы ими руководили, как во времена Чингисхана». По ее словам, каждый русский, поддерживающий решения президента РФ Владимира Путина, «не имеет ничего общего с человеком».