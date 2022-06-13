Макрон объявил о переводе Франции на «военную экономику» Макрон поручил пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы из-за Украины

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа, заявил, что поручил министерству обороны республики пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы в свете событий на Украине, пишет РИА Новости. Уточняется, что данный документ необходим для многолетнего планирования расходов на военные нужды.

Я попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий, — заявил Макрон.

Он добавил, что Франция «вступила в военную экономику».

Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что новая холодная война стран Запада с Россией может затянуться, поэтому стране необходимо увеличить военные расходы. Он предположил, что шведам еще немало времени придется жить «за железным занавесом» в условиях противостояния «демократической Европы и авторитарной России».