Макрон объявил о нежелании французов зависеть от других стран

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что граждане страны не желают зависеть от кого бы то ни было. Он также призвал соотечественников вместе работать над улучшением уровня жизни. Такие слова главы государства прозвучали в ходе обращение к жителям по вопросу пенсионной реформы, их приводит ТАСС.

Мы должны действовать вместе, вне зависимости от различий, ради ясной цели — независимости и справедливости. Мы — народ, который хочет сам распоряжаться и выбирать свою судьбу. Мы не хотим зависеть от кого бы то ни было, ни от спекулятивных сил, ни от иностранных держав, ни от чьей-то воли, кроме нашей собственной, — сказал Макрон.

Выступление президента Франции перед соотечественниками состоялось в понедельник, 17 апреля. Макрон разъяснил свою позицию по вопросу о пенсионной реформе и рассказал о мерах правительства, направленных на улучшение жизни в стране.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ главы французского государства. Она предполагает, в частности, постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся с сентября 1961 года.

Протесты по поводу реформы проходят во Франции с января этого года. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в марте сенат страны принял реформу, а 14 апреля Конституционный совет поддержал ее. После решения совета Эммануэль Макрон подписал закон.