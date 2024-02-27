Макрон объяснил, почему Россия должна проиграть на Украине Макрон: поражение России необходимо для стабильности в Европе

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Поражение России на Украине необходимо для обеспечения безопасности стран Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по поддержке Киева в Париже. Также, по его словам, это принесет стабильность в ЕС, пишет газета Le Figaro

Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе, — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По словам французского лидера, речь идет о «глубоких ударах». Макрон пообещал привлечь к этому все страны, которые располагают соответствующими возможностями и могут обеспечить поставки вооружения.

До этого Макрон заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее, французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

В ответ на это глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен написала на своей странице в социальной сети Twitter (Х), что Макрон, говоря о возможной отправке солдат на Украину, пытается играть в военачальника. Она усомнилась в том, отдает ли президент себе отчет в подобных заявлениях и напомнила, что речь идет о мире или войне уже во Франции.