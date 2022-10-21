Макрон обвинил США в двойных стандартах к установлению цены на газ

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в политике двойных стандартов в подходе к установлению цены на американский газ. Во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, французский лидер заявил, что Вашингтон продает европейцам энергоресурсы в три-четыре раза дороже, чем он стоит на внутреннем рынке Штатов, сообщает ТАСС.

Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты, — сказал Макрон.

Он добавил, что ценовая политика Вашингтона должна стать темой для дискуссий, поскольку «речь идет об искренности в трансатлантической торговле». Макрон заявил о намерении поднять этот вопрос во время визита в США в декабре.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в свою очередь также выразил недовольство. По его мнению, действия США и ряда европейских стран приводят к росту цен на сжиженный природный газ. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие ЕС базировалось на дешевых энергоресурсах из РФ.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу потребовалось восемь месяцев, чтобы заменить две трети поставок газа из России другими поставщиками. По ее словам, достижение энергонезависимости от Москвы дорого обошлось Брюсселю.