Макрон обвинил Совбез ООН в отсутствии полезных решений

https://static.news.ru/photo/0dca0638-27d5-11eb-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Emmanuel Macron/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой Совета Безопасности ООН, отметив, что он не вырабатывает полезные решения.

По его словам, одной из задач органа является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы.

Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений, — сказал французский лидер.

Политик отметил, что в настоящее время рамки многостороннего сотрудничества ослаблены, так как блокируются. Он подчеркнул, что «вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения».

Глава Франции добавил, что сейчас важно переосмыслить формы сотрудничества, объединений и модернизировать структуры, передаёт Grand Continent.

Как писал NEWS.ru, ранее Макрон заявил, что европейские страны должны дать общий быстрый ответ на существующую террористическую угрозу. Он считает, что для противодействия угрозе нужно создать Совет внутренней безопасности.