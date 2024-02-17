Макрон обвинил Россию в агрессивном поведении в отношении Европы

Фото: Thierry Stefanopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Агрессивным назвал поведение России в отношении Европы президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам французского лидера, это проявляется в участившихся кибератаках и дестабилизации в различных регионах мира. Мероприятие транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

В последние месяцы по всей Европе эти операции по дезинформации и манипулированию информацией, а также кибератаки резко участились, систематизировались и усилились. Это изменение позиции четко показывает желание агрессии [Москвы] в отношении нас, — сказал президент.

Макрон также указал, что Россия «увеличила число зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке». Картину дополняет «выраженная несколько дней назад обеспокоенность о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе», добавил он. Президент Франции убежден, что Москве следует «безотлагательно дать разъяснения, международные институты должны этим заняться».

Французский лидер также рассказал, что планирует посетить Украину до середины марта. Ранее СМИ писали, что визит был перенесен с середины февраля по соображениям безопасности.

Вечером 16 февраля стало известно, что президенты Франции и Украины подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. По утверждению Макрона, документ конкретизирует обязательства, взятые в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.