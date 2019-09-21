https://static.news.ru/photo/3348af60-dd74-11e9-a362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудит с партнёрами из Германии и Великобритании ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Президент на этой неделе обсудит эту тему с представителями Германии и Великобритании, потому что единство позиции «европейской тройки» очень важно, — отметил министр на брифинге.

По его словам, Евросоюз рассчитывает, что Иран вернётся к полному выполнению сделки, передаёт ТАСС .

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из сделки по иранскому атому. После этого Белый дом также опубликовал список требований к Ирану.

Как писал News.ru, в ООН санкции, введённые Вашингтоном против Тегерана, признали незаконными. Американские меры разрушают экономику Ирана и негативно отражаются на жизни граждан страны.