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Дома и строительные площадки в хорватском городе Леград, расположенном у границы с Венгрией, начали продавать за одну куну (11 рублей). Запросы на приобретение поступают из всех регионов страны, а также из соседних государств — Боснии и Герцеговины и Словении.

Распродажа домов — одна из многочисленных мер, принимаемых местными муниципальными властями для удержания и привлечения молодых семей в этот район, отмечает Hrvatska radiotelevizija. Покупатели домов должны быть моложе 40 лет,...