Эммануэль Макрон и Ангела Меркель Эммануэль Макрон и Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 16 марта обсудят ситуацию вокруг распространения коронавируса и тему контроля на границах.

В разговоре также примут участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Власти Франции считают ситуацию с COVID-19 «очень тревожной». Как рассказал руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, в республике число заражённых новым типом вируса пациентов удваивается каждые три дня, писал NEWS.ru.

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