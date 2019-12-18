https://static.news.ru/photo/819a21ec-2196-11ea-b297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммануэль Макрон готов внести изменения в пенсионную реформу, которая привела к двухнедельной общенациональной забастовке. Сворачивать её президент Франции не намерен, однако собирается вести диалог о проблеме повышения пенсионного возраста с профсоюзами.

Макрон не откажется от проекта, не будет искажать его, но готов улучшить, участвуя в дискуссиях с профсоюзами и транспортными организациями, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в администрации президента.

Власти Франции подтвердили готовность обсуждать «главный раздражитель» профсоюзов — повышение возраста, с которого пенсия должна будет выплачиваться в полном размере.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Франции сообщил, что в ближайшие годы в полном объёме пенсии французы смогут получать не с 62, а с 64 лет. Также своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что по некоторым данным, почти два миллиона французов протестовали против пенсионной реформы 17 декабря.