Макрон не исключил вспышку ВИЧ на фоне пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/2fba76a0-8ef1-11eb-b087-96000091f725_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал помнить о проблеме СПИДа, несмотря на пандемию COVID-19. К общественности он обратился на своей странице в социальной сети Facebook 27 марта. Президент добавил, что вспышка коронавируса влияет на жизнь людей на протяжении года, но борьба с ним «затмевает другие» задачи здравоохранения.

Таким образом, кризис в области здравоохранения привёл к серьёзному сокращению масштабов тестирования на ВИЧ. <...> Это создаёт для нас угрозу возрождения эпидемии [ВИЧ]. <...> Столкнувшись с коронавирусом, мы менее чем через год разработали вакцину, позволяющую нам в один прекрасный день больше не надевать маски. К сожалению, у нас до сих пор нет вакцины против СПИДа, а лечение по-прежнему тяжёлое, — считает Макрон.

Политик напомнил, что Франция — один из основных спонсоров Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией — увеличила взносы в 2019-м на 15%. Одновременно президент попросил соотечественников жертвовать средства на противодействие ВИЧ и научные исследования.

Накануне Макрон заявил, что Европа оказалась перед лицом мировой войны нового типа в условиях пандемии коронавируса. По его словам, это случилось в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины. Глава Пятой республики считает, что Европа в такой ситуации должна стать самостоятельной в вопросе производства вакцин от смертоносной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработчики российской вакцины «Спутник V» прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа». Учёные отметили, что РФ обратилась к Парижу с предложением присоединиться к десяти странам, согласившимся производить «Спутник V». Они добавили, что производство различных вакцин является путём к вакцинной независимости.