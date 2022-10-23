Макрон не исключил вероятность мирного урегулирования украинского конфликта

Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Перспектива мирного урегулирования украинского конфликта существует, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Риме на международном форуме «Воззвание к миру», передает ТАСС. Он также отметил, что мир будет возможен, «когда к такому решению придет Украина». Макрон призвал вести диалог как с Москвой, так и с Киевом.

Перспектива мира существует <...>. Я никогда не прекращал говорить с президентом России Владимиром Путиным, — сказал французский лидер.

Макрон ранее сообщил, что Франция намерена продолжать вести диалог с Россией по ситуации на Украине. По его словам, Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров.

До этого глава Франции заявил, что продолжит телефонное общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также призвал президента РФ вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Также Макрон ранее в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к Российской Федерации. Глава Франции подчеркнул, что Париж будет помогать Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности.