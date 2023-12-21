Макрон назвал условие для приглашения Путина на юбилей высадки в Нормандии Макрон допустил визит Путина во Францию, если РФ договорится о мире с Украиной

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 допустил возможность приглашения Владимира Путина на церемонию, посвященную 80-летию высадки союзников в Нормандии. Главное условие для этого — мирные переговоры по Украине.

Журналист передачи уточнил, что на мероприятие пригласят президента США Джо Байдена. Однако он предположил, что участие Путина, который присутствовал на церемонии десять лет назад, может быть под вопросом.

Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским, — ответил на это Макрон.

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин в рамках прямой линии сообщил, что не уклоняется от контактов с главой Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, именно администрация французского президента прекратила взаимодействие с Россией, но Москва к нему готова.

Ранее Макрон заявил, что Европе нужна устойчивая система отношений с Россией. Президент Франции отметил, что это связано с тем, что РФ является частью континента в географическом отношении. Он добавил, что европейские страны не должны уворачиваться от диалога между Россией и США по вопросам вооружений.