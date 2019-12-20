Президент Франции Эмануэль Макрон назвал самую большую ошибку Франции. По его мнению, это колониализм.
Бытует мнение, что Франция рассуждает о мире в категориях гегемонии и она привержена «знамёнам колониализма», сказал политик.
Но это было большой ошибкой, ошибкой республики, — приводит слова французского лидера ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Евросоюзе, заявил Сергей Лавров. По его мнению, русофобия на Западе «зашкаливает».