https://static.news.ru/photo/5101472c-244d-11ea-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Франции Эмануэль Макрон назвал самую большую ошибку Франции. По его мнению, это колониализм.

Бытует мнение, что Франция рассуждает о мире в категориях гегемонии и она привержена «знамёнам колониализма», сказал политик.

Но это было большой ошибкой, ошибкой республики, — приводит слова французского лидера ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Евросоюзе, заявил Сергей Лавров. По его мнению, русофобия на Западе «зашкаливает».