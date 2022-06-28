Макрон назвал рост цен на энергоносители шоком для европейцев Президент Франции Макрон назвал рост цен на энергоносители шоком для европейцев

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Рост цен на энергоносители после начала российской операции на Украине стал шоком для всего Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после саммита G7. Как сообщает BFM, французский лидер добавил, что сейчас необходимо как можно эффективнее сдерживать цены на нефть и газ.

Конфликт вывел из равновесия цены на энергоносители, для европейцев, очевидно, это стало очень сильным шоком, — сказал Макрон.

Президент Франции также выступил с осуждением тех, кто получает значительные доходы на фоне роста цен на энергоносители. Он сказал, что такие люди просто богатеют на геополитике. По словам Макрона, резкому повышению цен на нефть и газ от производителей нет никакого оправдания.

Минувшей весной во многих странах Европы прошли волны протестов, люди выходили на улицы из-за роста цен. Например, в Великобритании протестующие начали акции после того, как местные власти решили увеличить ценовой порог на газ и электричество больше чем вполовину.

Ранее сообщалось, что Великобритания в целом оказалась на грани энергетической катастрофы. Россия не бронирует газопровод Ямал — Европа из-за отсутствия заявок из ЕС, а упрёки в дефиците газа на рынке со стороны Запада по-прежнему сыплются на «Газпром».