Макрон назвал продуманными свои слова об Украине Макрон: все заявления Франции о военных действиях на Украине продуманы

Все заявления, в которых заходит речь о военных действиях на Украине, тщательно продуманы, заявил на открытии олимпийской деревни летних Игр 2024 года в Париже президент Франции Эммануэль Макрон. Политик подчеркнул, что украинский конфликт — серьезная тема, передает Le Monde.

Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено. Это достаточно серьезная тема, — сказал Макрон.

Таким образом президент прокомментировал собственные слова о том, что в будущем возможна отправка западных войск на Украину. На конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, уточнял Макрон. При этом он указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия.

После этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал объявить импичмент французскому президенту после его слов об отправке войск на Украину. По его словам, Макрон может втянуть страну в военный конфликт и развязать третью мировую войну.

Вместе с тем бывший агент ЦРУ Роберт Бэр выразил мнение, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину указывают на то, что у Парижа нет уверенности в способности Киева выстоять. По его словам, французский лидер блефует.