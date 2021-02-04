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Европа

Макрон назвал приговор Навальному ошибкой с точки зрения стабильности РФ

23:20, 04 февраля 2021 269
Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Решение российского суда в отношении оппозиционера Алексея Навального является ошибкой с точки зрения обеспечения стабильности в стране. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Своим мнением на происходящее в России Макрон поделился в ходе выступления в Атлантическом совете.

Я считаю, что это колоссальная ошибка, даже с точки зрения обеспечения стабильности в России сегодня, — заявил французский президент, чьи слова приводит «Интерфакс».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

В поддержку Навального выступили многие европейские политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что оппозиционера будут «доставать» из тюрьмы через инструмент санкций против окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом писал NEWS.ru.

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