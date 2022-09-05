Макрон назвал единственный способ восстановить безопасность ЗАЭС Макрон: единственный способ восстановить безопасность ЗАЭС — вывод российских войск

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вывеска на здании Запорожской атомной электростанции

Единственный способ восстановить безопасность Запорожской АЭС — это вывод российских войск с ее территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер призвал к демилитаризации станции для стабилизации ситуации, его слова публикует сайт президента.

Президент республики напомнил о настоятельной необходимости сохранять безопасность и сохранность ядерных установок, что возможно только путем вывода российских войск, — говорится в сообщении.

Также, как отмечают в Елисейском дворце, Макрон подтвердил решимость противостоять мировому расколу перед лицом военного конфликта на Украине.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев планировал устроить провокацию с участием делегации МАГАТЭ, захватив ЗАЭС 31 августа и сделав делегатов международного агентства «живым щитом». В Минобороны отметили, что осуществить провокацию ВСУ помешали подразделения ВС РФ и Росгвардии. Представители ведомства с уважением отнеслись к позиции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, решившего отправиться на станцию вопреки обстрелам и боевой активности украинской армии.

2 сентября Гросси заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена. Он добавил, что миссия в ходе визита увидела на ЗАЭС все, что планировала.

5 сентября эксперты МАГАТЭ покинули территорию Запорожской АЭС. По словам представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, на станции остались два наблюдателя организации.