Макрон назначил Зеленскому встречу в Париже AFP: Зеленский приедет в Париж 7 июня

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 июня, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP). Уточняется, что «в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на линии фронта, а также потребности Украины».

Встреча будет приурочена к 80-летию празднования высадки союзников в Нормандии. Зеленский также выступит с речью перед французскими парламентариями.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что Макрон является «разжигателем войны». Сальвини предложил французскому лидеру самому отправиться воевать на Украину и надеть каску, чтобы не злить итальянцев. Уточним, что политик регулярно критикует Макрона и его политику, высказываясь за мир в регионе. В марте он утверждал, что Макрон опасен для Европы из-за его поддержки направления западных войск на Украину, и предлагал ему и его сторонникам психиатрическую помощь.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину. СМИ при этом обращали внимание, что Эммануэль Макрон рассчитывает сформировать коалицию из стран Европы. Ее целью он намерен сделать отправку военных в зону конфликта, заключили журналисты.