Макрон нашёл замену подавшему в отставку премьеру

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра страны Жана Кастекса вместо подавшего в отставку Эдуарда Филиппа.
До этого Кастекс работал в качестве заместителя руководителя администрации президента, а также курировал процесс выхода Франции из режима самоизоляции.
Глава государства поручил новому премьеру сформировать правительство,
Ранее NEWS.ru писал, что Филипп подал Макрону прошение об отставке и оно было принято президентом. Причины, по которым он решил оставить свой пост, пока не называются. Филипп возглавлял правительство Франции с мая 2017 года.
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