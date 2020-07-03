Макрон нашёл замену подавшему в отставку премьеру

https://static.news.ru/photo/15cacd54-bd1d-11ea-9f0e-fa163e074e61_660.jpg Жан Кастекс Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра страны Жана Кастекса вместо подавшего в отставку Эдуарда Филиппа.

До этого Кастекс работал в качестве заместителя руководителя администрации президента, а также курировал процесс выхода Франции из режима самоизоляции.

Глава государства поручил новому премьеру сформировать правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп подал Макрону прошение об отставке и оно было принято президентом. Причины, по которым он решил оставить свой пост, пока не называются. Филипп возглавлял правительство Франции с мая 2017 года.