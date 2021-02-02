Макрон написал твит на русском языке про Навального

Обычно мировые лидеры комментируют события в других странах, в том числе в России, на родных языках. О причине перехода Макрона на русский неизвестно.
2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше».
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве вечером 2 февраля начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты. Так, один из корреспондентов получил удары по голове дубинкой.