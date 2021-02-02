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Европа

Макрон написал твит на русском языке про Навального

08:35, 03 февраля 2021 511
Фото: Vincent Isore / globallookpress

Французский президент Эммануэль Макрон неожиданно заговорил на русском языке. Он посвятил пост в Twitter оппозиционеру Алексею Навальному.

Приговор Алексею Навальному недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением, — написал он.

Он призвал немедленно освободить блогера, потому что права человека и демократические свободы, по мнению Макрона, не повод для обсуждения.

Обычно мировые лидеры комментируют события в других странах, в том числе в России, на родных языках. О причине перехода Макрона на русский неизвестно.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше».

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве вечером 2 февраля начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты. Так, один из корреспондентов получил удары по голове дубинкой.

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