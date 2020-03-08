Французский президент Эммануэль Макрон сообщил о желании провести переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Макрон хочет на этой неделе увидеть турецкого президента в Париже, —
сообщаетиздание Le Journal du Dimanche.
Лидеры двух стран намерены подтвердить позиции по Сирии, а также обсудить договорённости Турции и России.
Ранее президент Турции провёл встречу с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один». Политики обсудили пути решения кризиса в сирийской провинции Идлиб.
NEWS.ru также сообщал, что Путин рассказал Асаду о договорённостях с Турцией по сирийской провинции.
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