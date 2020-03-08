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В Австрии скорректировали число заражённых коронавирусом. По данным Минздрава страны, всего на 8 марта число заболевших составляет 99 человек, а не 104, как считалось ранее.

99 подтверждённых случаев. Число было скорректировано до 99, потому что власти Нижней Австрии исправили прежние данные, — передаёт Минздрав. Ранее считалось, что в Нижней Австрии заболели 36 человек, затем власти...