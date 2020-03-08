Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил о желании провести переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Макрон хочет на этой неделе увидеть турецкого президента в Париже, — сообщает издание Le Journal du Dimanche.

Лидеры двух стран намерены подтвердить позиции по Сирии, а также обсудить договорённости Турции и России.

Ранее президент Турции провёл встречу с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один». Политики обсудили пути решения кризиса в сирийской провинции Идлиб.

NEWS.ru также сообщал, что Путин рассказал Асаду о договорённостях с Турцией по сирийской провинции. 

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