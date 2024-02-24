Макрон обратился к протестующим фермерам Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельскохозяйственной выставки

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия бастующих фермеров «контрпродуктивны», и призвал их успокоиться, речь лидера страны транслировал местный телеканал BFMTV. Глава государства также попросил, чтобы фермеры перестали запугивать жителей республики и не мешали проведению сельскохозяйственной выставки.

Выставка должна проходить в спокойных условиях. Я говорю всем фермерам: вы не помогаете никому из ваших коллег, ломая стенды и делая ее проведение невозможным. Вы запугиваете семьи, это контрпродуктивно. Я призываю всех успокоиться, — заявил он.

Макрон также ответил на вопрос журналиста о том, боится ли он лично общаться с фермерами, которые его освистывают. Президент Франции заявил, что подобное «его не волнует». При этом накануне он анонсировал «большие дебаты» с представителями фермеров и профсоюзов на выставке, но последние отказались с ним разговаривать.

Ранее сообщалось, что во Франции продолжаются протесты фермеров. Они недовольны политикой правительства. В ходе очередного митинга они прорвались на сельскохозяйственную выставку, куда также прибыл президент страны Эммануэль Макрон. В итоге завязалась массовая потасовка с сотрудниками правоохранительных органов.