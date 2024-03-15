Макрон начал угрожать ядерным оружием. Будет ли Франция воевать с Россией?

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что его страна в ходе конфликта на Украине сможет противостоять России, а также напомнил о наличии ядерного арсенала у военных. Почему он опасается победы Москвы в конфликте, применит ли Париж ядерное оружие?

Что сказал Макрон о противостоянии с Россией

В случае если Россия одержит победу в конфликте на Украине, безопасность Европы окажется под угрозой, считает Макрон. Об этом он заявил в интервью France 2 и TF1.

«Сегодня для нас наступило время сопротивления. Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, то мы должны быть готовы — и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит. <...> Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели», — сказал он.

По словам французского лидера, для наступления мира на Украине страны Запада «не должны быть слабыми».

«Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, румыны, болгары смогут хоть на секунду оставаться спокойны [в случае победы России на Украине]? <...> Если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю», — заявил Макрон.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Он также отметил, что не считает российский народ противником: «Я всегда это говорил: мы не ведем войну с Россией и российским народом и поддерживаем Украину».

Французский лидер однако подчеркнул, что Париж не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине.

Президент Франции неоднократно заявлял о необходимости не допустить победы России на Украине, в том числе из-за угроз безопасности Европе.

По его словам, долгосрочный мир не будет достигнут при отсутствии суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам. Кроме этого, Франция является ядерной державой и несет на себе определенный груз ответственности, пояснил Макрон.

«Наш ядерный арсенал в первую очередь обеспечивает безопасность французов. Но это также наделяет нас ответственностью — никогда не прибегать ни к вербальной эскалации, ни к военной», — отметил он.

Что известно об отправке французских военных на Украину

Во Франции вопрос отправки войск на Украину обсуждается с лета 2023 года, сообщает газета Le Monde. По информации издания, проработка такой возможности началась после того, как глава государства Эммануэль Макрон высказался на саммите Globsec в Братиславе в пользу скорейшего принятия Украины в НАТО и ускорения процесса расширения ЕС.

Как пишет издание, об «опции» отправки сухопутных сил на Украину говорили на заседании Совета безопасности в Елисейском дворце 12 июня в преддверии контрнаступления ВСУ. Автор публикации утверждает, что Париж «обеспокоен слабостью украинской армии». В материале указывают, что 21 февраля в узком кругу Макрон сказал, что ему «в любом случае в этом году придется отправить ребят в Одессу».

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

26 февраля Макрон по итогам парижского саммита не исключил отправку войск на Украину в будущем.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил он.

7 марта он сообщил, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений.

После заявления Макрона ряд западных государств, в том числе членов НАТО, заявляли об отказе посылать военные контингенты на Украину.

«На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат из европейских государств или стран НАТО», — заявил 27 февраля канцлер Германии Олаф Шольц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, сообщил, что конфликт Москвы с НАТО неизбежен, если военнослужащие стран Альянса появятся на территории Украины.

По мнению депутата Нацсобрания Франции Фабьена Русселя, жителей Франции готовят к возможному решению Парижа отправить войска на Украину. Руссель полагает, что Макрон готовит общественное мнение к отправке французских военных на Украину, если российские войска будут продвигаться в сторону Одессы или Киева. Руссель в эфире телеканала BFMTV отметил, что на встрече с лидерами оппозиции Макрон изложил ситуацию «на 900 километров линии фронта на востоке Украины, как она есть сейчас».

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