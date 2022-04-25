Макрон мечтает править долго

Итак, Эммануэль Макрон, которого ещё пять лет назад считали эдаким наскоро слепленным на деньги клана Ротшильдов политическим гомункулусом, сумел получить новый мандат на президентство.

В очередной раз судьба и предвыборные технологии свели его в финале с наиболее удобным соперником, госпожой Марин Ле Пен, которая так и не отмылась от идеологических грехов собственного отца. И теперь провела свою последнюю президентскую кампанию.

Впрочем, поклонникам Ле Пен, полагавшим, что её победа отвечала бы долговременным интересам России, не стоит расстраиваться. Политическая система так называемых устойчивых демократий прекрасно «дисциплинирует» любых президентов, подчиняя их стратегическому видению «глубинных государств». Достаточно вспомнить первое, в июне 1981 года левое правительство Франсуа Миттерана с четырьмя министрами-коммунистами.

Ныне же достаточно было проследить, как в ходе решающей предвыборной дискуссии Макрон и Ле Пен эмоционально выяснили, кто из них более пропутинский, кто более «запятнан» связями с Россией. Причём мадам-кандидат помянула коллеге и приглашение Владимира Путина в Версаль в 2017 году, когда Крым уже стал российским, и встречу тет-а-тет с ним в Безансоне во время отпуска самого Макрона.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теперь шутят, что уже в понедельник Макрон в восьмой раз позвонит Путину и откажется от предвыборного заявления, что Франции вообще не нужны ни российская нефть, ни её газ. Конечно, российская повестка имеет определённое влияние на политические расклады во Франции. И, к слову, как ни парадоксально, но даже приказ нашего президента прекратить штурм подземных лабиринтов «Азовстали» мог сыграть в пользу Макрона, поскольку если подозрения о нахождении в катакомбах многозвёздных французских инструкторов оправдались бы, кандидат попал бы в весьма щекотливое положение.

Впрочем, не стоит думать, что Макрона ждёт спокойный президентский срок. И вошедшие уже в народный фольклор «жёлтые жилеты» ждут своего часа. И явный левый поворот в общественном сознании — это уже свершившийся факт. А впереди выборы в Национальное собрание Франции, которые грозят Макрону потерей устойчивого большинства и возращением страны к ставшей в последние годы обычной практике «политического сожительства» (cohabitation). Это когда президент и премьер принадлежат к разным политическим течениям.

Понятно, что при таких раскладах президент уже не чувствует себя комфортно. А ведь парламентские выборы уже в грядущем июне. И надо полагать, что Жан-Люк Меланшон слева и Эрик Земмур справа своё возьмут.

Кстати, в последнее время замечено, что сам Макрон стал высказываться в пользу возращения в конституцию Пятой республики деголлевского положения о семилетнем президентском сроке. Сейчас страна вернулась к президентской пятилетке, но число возможностей переизбрания главы государства не ограничено, как прежде, двумя мандатами. Неужто Макрон надеется, отсидев в Елисейском дворце два срока, замахнуться и на ещё один — семилетний?