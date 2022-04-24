RTBF: Макрон лидирует во втором туре президентских выборов

Кандидат на переизбрание на должность президента Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов главы государства, набирая от 55% до 58% голосов, сообщает бельгийский телеканал RTBF. Отмечается, что Макрон вернулся в воскресенье вечером в Париж из приморской коммуны Ле-Туке, чтобы из Елисейского дворца следить за ходом голосования во втором туре.

РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал NL24 сообщает , что соперник Макрона на выборах, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает от 42% до 45%. Отмечается, что источник ссылается на данные опроса «четырёх авторитетных центров изучения общественного мнения» среди французов.

Согласно французскому законодательству, французским СМИ запрещено публиковать любую информацию о результатах выборов до момента завершения голосования, однако это не распространяется на телеканалы и информационные агентства других государств.

В 08:00 по парижскому времени во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Граждане Франции выбирают между двумя кандидатами: нынешним президентом Эммануэлем Макроном, который занял пост главы государства в 2017 году, и депутатом парламента Марин Ле Пен.

Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.

По предварительным результатам голосования выяснилось, что явка во втором туре выборов в 2022 году оказаласьна два процентных пункта ниже по сравнению в выборами 2017 года.