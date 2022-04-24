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Европа

RTBF: Макрон лидирует во втором туре президентских выборов

20:00, 24 апреля 2022
RTBF: Макрон лидирует во втором туре президентских выборов Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/Elyxandro CEGARRA/Global Look Press
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Кандидат на переизбрание на должность президента Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов главы государства, набирая от 55% до 58% голосов, сообщает бельгийский телеканал RTBF. Отмечается, что Макрон вернулся в воскресенье вечером в Париж из приморской коммуны Ле-Туке, чтобы из Елисейского дворца следить за ходом голосования во втором туре.

РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал NL24 сообщает, что соперник Макрона на выборах, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает от 42% до 45%. Отмечается, что источник ссылается на данные опроса «четырёх авторитетных центров изучения общественного мнения» среди французов.

Согласно французскому законодательству, французским СМИ запрещено публиковать любую информацию о результатах выборов до момента завершения голосования, однако это не распространяется на телеканалы и информационные агентства других государств.

В 08:00 по парижскому времени во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Граждане Франции выбирают между двумя кандидатами: нынешним президентом Эммануэлем Макроном, который занял пост главы государства в 2017 году, и депутатом парламента Марин Ле Пен.

Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.

По предварительным результатам голосования выяснилось, что явка во втором туре выборов в 2022 году оказаласьна два процентных пункта ниже по сравнению в выборами 2017 года.

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