Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции Коалиция Макрона лидирует в I туре выборов в парламент после обработки более 70% голосов

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» лидирует в первом туре парламентских выборов с результатом 24,29%. Такие данные приводит МВД Франции после обработки 71% голосов избирателей. На втором и третьем месте с небольшим отрывом левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона и «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Nupes после обработки 71% голосов избирателей получает 22,61%, партия Ле Пен — 21,35%. За ними следуют «Республиканцы» с 10,84% и ультраправое «Отвоевание» Эрика Земмура — 3,94%.

При этом опросы института Elabe, которые привёл телеканал BFMTV, говорили о превосходстве партии Меланшона над коалицией Макрона. По данным экзитполов, Nupes получает 26,2%, а коалиция главы республики «Вместе!» — 25,8%. На третьем месте партия Ле Пен с результатом 11,1%.

12 июня во Франции прошёл первый тур выборов в Национальное собрание страны. По данным МВД, явка составила 39,42%. Второй тур выборов назначен на 19 июня, на этих выборах граждане избирают 577 депутатов Нацсобрания сроком на пять лет из почти 6300 претендентов.