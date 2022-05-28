Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных с «Азовстали»

Фото Минобороны РФ

Лидер Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских военнопленных, которые вышли с территории мариупольского завода «Азовсталь», сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыcячи украинских военнослужащих, — передает агентство.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами разрабатывает устав международного трибунала над украинскими военными, сдавшимися в Мариуполе, Особое внимание уделяется максимальной прозрачности суда. Он подчеркнул, что ряд стран уже согласились участвовать в процессе.

По словам Пушилина, перед основным процессом должен пройти ряд промежуточных. Трибунал состоится в Мариуполе.

Он также отметил, что общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими военными неизбежен.