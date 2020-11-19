Макрон хочет принять меры для защиты наследия Карабаха

https://static.news.ru/photo/23df505c-2a9d-11eb-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о желании защитить культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха. Такое заявление он сделал в ходе переговоров по видеосвязи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент республики обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября. Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха, — говорится на сайте Елиссейского дворца.

Также они говорили о возврате тысяч людей, которые покинули дома в ходе конфликта. Французский лидер говорил об усилиях Парижа по оказанию гуманитарной помощи и защите наследия.

Политики общались отдельно: сначала Макрон поговорил с Алиевым, а затем — с Пашиняном.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вопрос о прекращении огня в Нагорном Карабахе решался с учётом позиции как США, так и Франции.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что стороны карабахского конфликта обменялись телами уже почти четырёх сотен погибших.

Между тем Алиев пообещал, что Баку намерен добиваться от Еревана возмещения ущерба, нанесённого армянской стороной в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха. Политик рассказал, что армянские военные разрушили там все жилые и общественные здания, в том числе и школы.