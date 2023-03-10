Макрон хочет помочь Киеву с контрнаступлением Макрон на встрече с Сунаком заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Париж и Лондон намереваются в ближайшей перспективе оказать помощь Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком, передает РИА Новости. По словам французского лидера, это даст возможность Киеву начать контрнаступление.

Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести, — сказал Макрон.

Отмечается, что в Париже проходит 36-й франко-британский саммит. Среди основных тем встречи — ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция.

Ранее сегодня Сунак заявил, что поставки Западом оружия киевским властям призваны укрепить их позиции перед началом серьезного диалога с Москвой. Он добавил, что в настоящее время приоритетом должна быть передача Киеву ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна Украине для того, чтобы создать преимущество на поле боя.

Ранее Politico сообщала, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которых нет на Украине