Макрон хочет еще раз поговорить с Путиным Макрон в ближайшие дни снова обсудит с Путиным ситуацию на ЗАЭС

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни снова созвонится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы по обеспечению безопасности на Запорожской атомной станции, сообщается на сайте Елисейского дворца. Кроме этого он рассчитывает поддерживать контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Президент Франции будет поддерживать контакт с президентом Зеленским, а также с генеральным директором МАГАТЭ, и в ближайшие дни снова поговорит с президентом Путиным, чтобы можно было достичь соглашения, гарантирующего безопасность Запорожской АЭС, — говорится в публикации.

Сегодня, 11 сентября, Путин и Макрон провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Путин в беседе с Макроном подчеркнул, что Киев применяет западное оружие против гражданской инфраструктуры Донбасса.

Лидеры обеих стран выразили готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что с 1 по 11 сентября Вооруженные силы Украины 26 раз атаковали город Энергодар и Запорожскую АЭС. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблока. По словам члена военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова, последний работавший блок на станции был остановлен из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.