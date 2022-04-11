Макрон готов поехать в Киев, если это поможет урегулировать конфликт

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFM заявил, что готов ещё раз отправиться в Киев, если его визит в украинскую столицу поспособствует урегулированию конфликта. Он отметил, что хотел бы, чтобы его визит помог наладить диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство <...>. Я хотел бы, чтобы этот визит привёл к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, — заявил глава французского государства.

Ранее глава евродипломатии Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Украину и встретились с Зеленским. Они побывали в Буче под Киевом. Там украинцы выложили перед ними чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса главы украинского государства Андрей Сибига. Он назвал Британию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине. Визит Джонсона в Киев до этого не анонсировался.