Макрон: Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы

Фото: Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы, заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время выступления в Сорбонне. Он пояснил, что речь идет о создании новой энергетической модели и экологических преобразованиях, сообщает РИА Новости.

Германия и Франция должны вместе стать пионерами возрождения нашей Европы. В первую очередь, пионерами в совместном построении новой энергетической модели. Мы должны ускорить на европейском уровне общественные и частные инвестиции, необходимые для преобразований в области экологии. Мы должны завершить диверсификацию наших источников энергии и поставок, а также поощрить производство безуглеродной энергетики на нашем континенте, — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что Франция и ФРГ должны действовать, чтобы сделать ЕС «самостоятельной геополитической державой», которая станет лидером в дипломатической и оборонной сферах, в изучении космоса и развитии технологии искусственного интеллекта.

Макрон добавил, что Париж продолжит поддерживать Украину во всех областях. Франция будет сопровождать ее, а также Молдавию и страны Западных Балкан на пути проведения реформ. Париж нацелен на укрепление сотрудничества с ними в рамках Европейского политического сообщества.

Ранее Макрон заявил, что политика США несет в себе угрозу деиндустриализации Европы. По его словам, для развития экономики ЕС важны климатический и энергетический переходы, индустриализация континента, а также его стратегическая автономия. Работа по данным направлениям позволит европейцам ускорить разработку зеленой энергетики, а также расширить производство.