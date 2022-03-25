Макрон: Еврокомиссия станет закупать энергию на все страны ЕС
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:17, 26 марта 2022
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии для всех стран ЕС. Данный шаг должен помочь избавиться от зависимости от ископаемых энергоресурсов России, отметил он на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
Мы дали Еврокомиссии полномочия разных инструментов регулировки на энергетическом рынке, особенно в том, что касается лимита цены [на газ]. Впервые было решено, что Еврокомиссия получит мандат, чтобы делать общие закупки энергии, — подчеркнул Макрон.
Ранее стало известно, что Париж не имеет оснований нарушать контракт и платить за российский газ рублями, заявил Эммануэль Макрон. Цель российского требования заключается в попытке Москвы обойти санкции, отметил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.