Макрон: Еврокомиссия станет закупать энергию на все страны ЕС

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Выдача въездных виз гражданам России должна быть прекращена всеми странами Евросоюза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Уже после окончания саммита ЕС в Брюсселе он назвал такую ограничительную меру срочно необходимой, сообщает РИА Новости.

Ещё одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли <...>, какие страшные преступления совершает российская армия на Украине, — подчеркнул премьер. Моравецкий считает, что согласование названной санкции...