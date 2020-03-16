https://static.news.ru/photo/32ecdfee-6782-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французское правительство в ближайшие несколько часов примет важные меры по ситуации с коронавирусом COVID-19, вспышка которого произошла в Китае, сообщил президент страны .

Сегодня утром с Урсулой фон дер Ляйен, Шарлем Мишелем и канцлером Меркель. Мы, европейцы, работаем. Важные решения — в ближайшие часы, — написал глава государства в Twitter.

Он добавил, что активно обсуждает этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Coordination europÃ©enne ce matin avec @vonderleyen , @CharlesMichel et la ChanceliÃ¨re Merkel. Nous travaillons entre EuropÃ©ens. Des dÃ©cisions exigeantes dans les prochaines heures. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 16, 2020

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

Как писал NEWS.ru, COVID-19 был диагностирован у бразильского чиновника Фабио Вайнгартена, который сопровождал президента страны Жаира Болсонару во время визита политика в США.