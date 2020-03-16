Французское правительство в ближайшие несколько часов примет важные меры по ситуации с коронавирусом COVID-19, вспышка которого произошла в Китае, сообщил президент страны .
Сегодня утром с Урсулой фон дер Ляйен, Шарлем Мишелем и канцлером Меркель. Мы, европейцы, работаем. Важные решения — в ближайшие часы, — написал глава государства в Twitter.
Он добавил, что активно обсуждает этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Coordination europÃ©enne ce matin avec— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)
@vonderleyen, @CharlesMichelet la ChanceliÃ¨re Merkel. Nous travaillons entre EuropÃ©ens. Des dÃ©cisions exigeantes dans les prochaines heures. March 16, 2020
Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
Как писал NEWS.ru, COVID-19 был диагностирован у бразильского чиновника Фабио Вайнгартена, который сопровождал президента страны Жаира Болсонару во время визита политика в США.
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