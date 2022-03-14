Макрон анонсировал очередной телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он свяжется с президентом России в ближайшее время. Он отметил, что Европа не может находиться в безопасности без диалога с Москвой, сообщает ТАСС.

Европа не может быть в безопасности, если она не будет вести диалог с Россией. Поэтому в ближайшие часы я вновь намерен переговорить с президентом Путиным, — сообщил Макрон.

Он объяснил своё желание связаться с российским лидером также тем, что «это наша история, наша география».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее рассказала, что США при помощи своих союзников «полностью сокрушили» экономику России. Речь идёт о санкциях в отношении Москвы, которые были введены после начала специальной операции на Украине. Представитель администрации Байдена отметила, что дальнейшее развитие событий зависит от российского президента Владимира Путина.

По её словам, руководство Соединённых Штатов оказало военное и гуманитарное содействие украинцам. При этом она добавила, что США не предполагали, что санкции заставят руководство России отказаться от своих действий на Украине.