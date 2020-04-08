Европа

Макрон 9 апреля обратится к нации

13:00, 08 апреля 2020
Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации в третий раз с начала пандемии коронавируса. 

По информации радиостанции Europe 1, это произойдёт 9 апреля в 20:00 (21:00 мск). Лидер республики должен решить вопрос о сроке действия ограничений, введённых из-за COVID-19, отмечает Le Figaro.

Вечером 7 апреля во Франции число умерших от коронавирусной инфекции перевалило за отметку в 10 тысяч человек. Министр здравоохранения Оливье Веран уточнил, что республика пока не достигла пика пандемии, писал NEWS.ru.

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