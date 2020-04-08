Макрон 9 апреля обратится к нации

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число самоубийств в Великобритании возросло до рекордно высокого уровня. Обнародованные Управлением национальной статистики данные свидетельствуют о том, что в четвёртом квартале 2019 года количество суицидов увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За последние три месяца 2019 года самоубийство совершили 1413 человек, в 2017 году в октябре–декабре покончили с собой 1130 жителей Британии. Число самоубийств в последнем квартале прошлого года достигло 19-летнего...