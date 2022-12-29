Майя Санду предложила оснастить армию Молдавии современным оружием Санду предложила оснастить армию Молдавии современным оружием, несмотря на нейтралитет

Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Национальная армия Молдавии должна быть оснащена современным оружием. Нейтральный статус не означает демилитаризацию. Об этом заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала «Молдова-1».

Нейтралитет не означает демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в регионе. Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться, — сказала глава государства.

Известно, что в 2023 году бюджет на оборону в стране окажется в два раза выше, чем в нынешнем и составит 1,697 млрд леев, или около $87 млн.

Власти Молдавии неоднократно отмечали, что в переговорах и на встречах с западными партнерами планируют касаться темы укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральным государством, при этом Кишинев с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства во имя мира.

Ранее парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект об установлении уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов. В свою очередь глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Кишинев разрушает основы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила, что инициатива внести в законодательство Молдавии поправки об уголовной ответственности за сепаратизм была бы оправданна, если был бы окончательно урегулирован приднестровский конфликт, однако до этого пока далеко. По ее словам, подобные дополнения не прибавят взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем.